Partizipation in der parlamentarischen Demokratie

In geht um Partizipationsmöglichkeiten von Mitglieder der Zivilgesellschaft jeseits der Parteiendemokratie und den Aktionen/Demos im Öffentlichen Raum. Es gbt Gespräche mit Ralf-Uwe Beck vom Verein Mehr Demokratie, mit Brigitte Rüb-Hering vom Aktionsbündnis Parität in den Kommunalparlamenten Bayerns, mit Renate Unterberg, Sprecherin des Beziksausschusses Hadern/München und mit Lars-Werner von der Neuen Generation über die Etablierung des Parlaments der Menschen, vorher ein kurzes Statemant von Lina von der Neuen Generation bei der Pressekonferenz nach dem zweiten Parlament der Menschen in Berlin

Beitrag von Beate Stoelzel