Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

Lynn Stalsbergs Buch „Krieg ist Verachtung des Lebens-ein Essay für den Frieden“ liefert den kraftvollen Auftakt zu unseren Themen rund um Frauen, Frieden Freiheit und feministisches Engagement:

Von mutigen Rebellinnen gegen den Krieg über ein Nein zur drohenden Wehrpflicht bis hin zum Frauen-Friedenscamp „Leaving Home for Gaza“ in Brüssel. Dazu ein feministisches Rathaus auf Zeit und die große Demonstration zum 25. November gegen Gewalt an Mädchen und Frauen.

Eine Sendung voller Stimmen, die für Gerechtigkeit einstehen. Sophie Ira und Silvia Schwarz (siehe Foto) vom IFFF führen durch die Sendung.

Beitrag vom 01.12.2025 nachhören: