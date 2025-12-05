Oxfam: 55 Secondhand-Shops für nachhaltiges Einkaufen

Heute ist der Internationale Tag des Ehrenamts – ein passender Anlass, den Oxfam-Shop in der Münchner Isarvorstadt zu besuchen. Wobei „Shop“ fast zu bescheiden klingt: Das kleine Kaufhaus wird von rund 90 Freiwilligen betrieben, die eine bunte Vielfalt an gespendeten Waren anbieten – alles für den guten Zweck. Oxfam ist ein weltweites Netzwerk von Entwicklungsorganisationen, das sich sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit verschrieben hat. Vor Ort treffen wir Gabriele Grundmann, eine engagierte Mitarbeiterin, die uns die Arbeit von Oxfam näherbringt.

LORA-Magazin vom 05.12.2025. Oxfam-Shop in der Isarvorstadt – Länge: 10:22 Min.