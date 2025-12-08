Seeing the Unseen, Quantenphysik und Kunst als verschränkte Welten

Als Sprache der Quantenphysik dient die Mathematik, Gleichungen und Formeln beschreiben Phänomene, die manchen menschlichen Horizont sprengen.

Mit der Ausstellung „Seeing the Unseen“ der ERES-Stiftung in München wird versucht, sich den quantentheoretischen Erkenntnissen von der künstlerischen Seite zu nähern. Zur Einführung sprach die Vorständin Dr. Sabine Adler.

Beitrag von Beate Stoelzel