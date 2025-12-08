Weihnachtsaktion für eine autofreie Hackerbücke

Von März 2027 bis August 2030 wird die denkmalgeschützte Stahlkonstruktion wieder instandgesetzt. Während der Renovierungsarbeiten wird die Brücke für den Autoverkehr komplett gesperrt sein, für den Fuß- und Radverkehr ist sie aber weiterhin durchgängig benutzbar. Es bietet sich damit die einzigartige Gelegenheit, die Hackerbrücke nach dem Umbau ganz dem Fuß- und Radverkehr zu widmen und die Verkehrsflächen im Zuge der Renovierung gleich optimal für diese neue Nutzung wiederherzustellen!

Dazu gab es am vergangenen Donnerstag eine so genannte Weihnachtsaktion. LORA-Mitarbeiter Tobias Heinzelmann sprach vorab mit Holger Quick.