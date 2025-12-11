Die Sendung des IFFF, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit zu den Themen Abrüstungsforderungen im Kontext permanenter Aufrüstung.
Was macht die Liga?
- Ein Interview mit Katarina Anastasiou vom Netzwerk Transform und der Kampagne Stop rearm Europe und zur OSZE- Wert und Bedeutung einer multilateralen Organisation für die Friedensarbeit.
- Erfahrungen aus Helsinki und ein Interview mit Annemarie Sancar vom Schweizer Helsinki-Komitee.
- Zum Abschluss geht es um die Planung der Münchner Friedenskonferenz 2026.
Moderation: Heidi Meinzolt und Michèle Tan (Foto)
Beitrag vom 06.10.2025 nachhören:
Antworten