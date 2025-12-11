Die Sendung des IFFF, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit zu den Themen Abrüstungsforderungen im Kontext permanenter Aufrüstung.

Was macht die Liga?

Ein Interview mit Katarina Anastasiou vom Netzwerk Transform und der Kampagne Stop rearm Europe und zur OSZE- Wert und Bedeutung einer multilateralen Organisation für die Friedensarbeit.

vom Netzwerk Transform und der Kampagne Stop rearm Europe und zur OSZE- Wert und Bedeutung einer multilateralen Organisation für die Friedensarbeit. Erfahrungen aus Helsinki und ein Interview mit Annemarie Sancar vom Schweizer Helsinki-Komitee.

vom Schweizer Helsinki-Komitee. Zum Abschluss geht es um die Planung der Münchner Friedenskonferenz 2026.

Moderation: Heidi Meinzolt und Michèle Tan (Foto)

Beitrag vom 06.10.2025 nachhören: