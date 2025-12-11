Fr 12.12. – Kleinkunstfunke live mit Kassengipht

Endlich wirds mal wieder punkig beim Kleinkunstfunken auf LORA München! Kassengipht ist am Freitag, den 12. Dezember von 16 bis 17 Uhr live im Studio zu Besuch und wird uns musikalisch mit schrabbigen Sounds und wütenden Worten versorgen. Die Münchner Band ist seit 10 Jahren aktiv und schon mit Szenegrößen wie den Herbärds oder den schwarzen Schafen aufgetreten. Sie vereint „unnütze“ Talente – „Kann rückwärts, nackt und mit ner Kiste Bier nen Berg hochlaufen“ – mit ungewöhnlichen Zuschreibungen, wie „Oberhaupt der Chaoskoordination & Klang-Tsunami-Erzeuger.“ Wir freuen uns, die Menschen, die hinter diesen Zuschreibungen stecken, kennenzulernen und lassen Euch gerne daran teilhaben – am Freitag, den 12. Dezember um 16 Uhr beim Kleinkunstfunken auf LORA München. Anschließend gibt es die Folge eine Woche lang als Podcast auf Soundcloud, Spotify und anderen Streaming-Diensten zum Nachhören.