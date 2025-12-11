unkürzbar gegen den Sparhaushalt, Demo am 13.12.

Der Münchner Sparhaushalt ist in vollem Gange. Einstellungsstop bei der Stadt, Streichung von freiwilligen Leistungen, Kürzungen wo es nur geht. Doch dagegen gibt es Widerstand! Das Bündnis #unkürzbar München setzt sich gegen Sozialabbau und Kürzungen in Bund, Ländern und Kommunen ein. Sebastian Griegel ist Münchner Schauspieler, Kulturschaffender und Mitglied des Bündnisses #unkürzbar. Für seine Branche und ihn steht viel auf dem Spiel. Am 13.1. geht das Bündnis auf die Straße. Sebastian Griegel, wie ordnest du es ein, dass die Kulturstiftung des Bundes 16 Millionen Euro für Innovationsförderungen ausgeben möchte? Wird das helfen?

Demonstration von #unkürzbar

Gärtnerplatz

13.12.2025, ab 14 Uhr

Mehr Infos unter: https://unkürzbar.org/