Spendenaktion, letzter Anlauf. Sonntag 21.12. Chanse auf 25% Erhöhung!!

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

herzlichen Dank an alle, die bei der Verdoppelungsaktion der Sparkasse München mitgemacht haben!

Euer Engagement macht einen erfreulichen Unterschied in unserer leeren Kasse.



Am Sonntag, dem 21.12., ab 9 Uhr, laden wir euch herzlich ein, weiter zu spenden – diesmal über Betterplace.org (https://www.betterplace.org/de/projects/87065)



Verstärkt werden auch nächsten Advents-Sonntag, 21.12.2025, jeweils zwischen 9:00 Uhr und 23:59Uhr, Spenden bis 100 € an Lora um 25%, bis das Aktions-Budget von 10.000 € aufgebraucht ist.

Bitte nur über diesen Link!!! https://www.betterplace.org/de/projects/87065

Es empfiehlt sich früh, ab 9:00 Uhr zu spenden. Danke!



Jede Spende zählt und hilft uns, unsere Projekte noch weiter voranzubringen.

Bitte teilt die Aktion auch Euren Bekannten und Freunden mit. Danke!

Wir wünschen Euch schöne und besinnliche Feiertage!