Portrait: Journey und Disco-Hits bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im Dezember

Im Dezember 2025 stehen für Gery’s + Tary’s Favourites

drei Sendetermine zur Verfügung

auf UKW und im Internet Livestream.

In der ersten Sendung gibt es die Fortsetzung des Portraits über die Band Journey.

Im zweiten Teil des Portraits betrachten wir die Zeit von 1983 bis heute.

In den beiden weiteren Sendungen gibt es Disco-Hits.

Passend zum Jahreswechsel mit vielen Parties, auf denen wieder viel getanzt werden wird,

sollen diese Lieder zum Tanzen und auch zum Reinhören und Nachdenken anregen

Termin 1 Portrait: Journey, Teil 2

am Montag, 22. Dezember 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

Die Zeit von 1983 bis heute.

Termin 2 Disco-Hits, Teil 1

am Montag, 29. Dezember 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Chic, Santa Esmeralda, Donna Summer, u.v.m.

Termin 3 Disco-Hits, Teil 2

am Mittwoch, 31. Dezember 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Sylvester, Kool & the Gang, Sheila B. Devotion, u.v.m..

Wunschbox im Dezember … an Silvester

am Mittwoch, 31. Dezember 2025 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die mittlerweile vierunddreißigste Ausgabe der Wunschbox

Da gibts eure Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Mit der Wunschbox gehts dann direkt ins neue Jahr 2026.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream.



Die Favourites und die Wunschbox kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung … in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an mich info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören, … und

Frohe Weihnachtsfesttage und

einen guten Rutsch ins Neue Jahr … und

Alles Gute fürs Neue Jahr 2026

wünscht

Gery

… ich hoffe ihr bleibt mir als Hörer auch im neuen Jahr weiterhin treu …