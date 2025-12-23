Faire Beschaffung – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ – Teil 10

In der Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ geht es um Faire Beschaffung von Kommunen. Damit ist der Einkauf von Produkten und Dienstleistungen unter Beachtung sozialer Kriterien gemeint.



Dazu sprechen wir mit den Organisationen Weed, Femnet und Südwind, die ihre neuen Projekte in Sachen Faire Beschaffung auf der Preisverleihung „Hauptstadt des Fairern Handels“ am 29. Oktober im Alten Rathaus in München präsentiert haben.

Im letzten Drittel der Sendung schauen auf weitere Preisträger des Wettbewerbs. Die Gewinnnerkommunen hatten wir in der letzten Sendung schon vorgestellt, diesmal sind die Preisträger des Publikumpreises, des Newcomerpreises und der zwei Sonderpreise dran.

—