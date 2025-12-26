Chanse auf 25% erhöhung eurer Spende an LORA

Am Sonntag 28. Dezember gibt es nun erneut die Möglichkeit auf Einzelspenden an Lora noch mal 25% oben drauf zu bekommen!

Das heißt: Solange das Aktions-Budget von insgesammt 10.000 € reicht.

BEDINGUNGEN:

Verstärkt werden Einzelspenden, die am 28.12.2025 jeweils zwischen 9:00–23:59 auf unser

Projekt über betterplace.org eingehen, bis das Matching-Budget aufgebraucht wurde.

Einzelspenden, die eingehen, nachdem das Matching-Budget aufgebraucht ist, werden nicht

gematched. Für diese Matching-Aktion stehen 10.000 € Aktions-Budget zur Verfügung.

Spenden bis einschließlich 100 € werden mit 25 % verstärkt. Bei Spenden über 100 € legt

betterplace pauschal 25 € oben drauf.

Bitte spendet früh ab 9:00 Uhr weil die Konkurenz ist groß. Danke!

Guten Rutsch ins neue Jahr 2026, bleibt gesund und habt einen guten Radioempfang.