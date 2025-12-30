„H wie Hörspiel“ diesmal als Reportage: „Citysoundscapes – so klingt München“

Am 02.01.2026 kommt die nächste Folge von H wie Hörspiel

„Bei uns piepts wohl?“, fragt sich die „H wie Hörspiel“-Redaktion, denn in der neuesten Folge senden wir ausnahmsweise kein Hörspiel. Stattdessen machen wir einen Ausflug in die Welt der urbanen Geräusche in unserer Radio-Reportage „CitySoundscapes – so klingt München“.

Unter der Leitung von Frau Prof. Monika Egerer arbeiten Fakultäten der Münchner Universitäten TUM und LMU gemeinsam mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München, dem Bund Naturschutz Kreisgruppe München und weiteren Partnern am interdisziplinären Forschungsprojekt „CitySoundscapes“. Zur praktischen Umsetzung finden Hörspaziergänge in ausgewählten Klanglandschaften – sogenannten Soundscapes – in der Au, in Harlaching und in Neuperlach statt. Die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger halten ihre Höreindrücke während der Spaziergänge in Evaluierungsbögen fest. Da die negativen Höreindrücke und die Auswirkungen von Lärm auf Mensch und Tier bereits hinreichend bekannt sind, liegt der Fokus auf der Untersuchung von Geräuschen, die als positiv wahrgenommen werden. Ziel ist es, durch bewusstes Hören positive Höreindrücke zu erfassen, um akustische Ruhezonen und Erholungseffekte in Münchens Grünflächen zu ermöglichen. Durch ihre Beteiligung leisten die Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Beitrag zur Forschung und können Impulse für eine gesundheitsfördernde Stadtgestaltung setzen.

Streifen Sie mit uns auf einem Hörspaziergang durch Harlaching und begleiten Sie uns zum Hörsalon nach Giesing, hören Sie, wie der Stadtteil für die Teilnehmenden klingt, und erfahren Sie, wie sich städtebauliche Maßnahmen auf unser Hörerlebnis und unser Wohlbefinden auswirken.

Klangkunst im Vor- und Abspann: Markus Mehr

Nicht verpassen, unbedingt einschalten: „H wie Hörspiel“

Freitag, 02. Januar 2026 von 20 bis 21 Uhr Erstausstrahlung auf UKW 92,4 MHz und im Livestream auf Lora924.de sowie den gängigen Internetradioplayern.

Wiederholungen: