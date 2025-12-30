Messe „München global – solidarisch aktiv“ – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ – Teil 11

In der Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ machen wir einen Spaziergang über die Messe „München global – solidarisch aktiv“, die am 15. November im Kulturzentrum LUISE stattgefunden hat.

Die Organisator*innen der Messe, das Nord Süd Forum München und der Fachbereich Europa und Internationales im Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München, hatten interessierte Bürger*innen eingeladen, sich mit globalen Themen zu beschäftigen und konkrete Möglichkeiten kennenzulernen, wie man sich auch von München aus solidarisch engagieren kann.

LORA war vor Ort und hat von vielen Vereinen, Initiativen und anderen Organisationen mehr über ihre Arbeit und Projekte erfahren.