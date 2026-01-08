Quanten, Wellen und die Realität – Seeing the Unseen eine Ausstellung der ERES-Stiftung

„Seeing the Unseen, Quantenphysik und Kunst als verschränkte Welten“, durch diese Ausstellung der ERES-Stiftung wird versucht die Erkenntnisse der Quantenphysik mit künstlerischen Mitteln begreifbar zu machen, zu verdeutlichen.

Audioaufnahmen einer Führung und Gespräche in den Ausstellungsräumen können dazu beitragen, ein Fokus liegt auf der Funktionsweise und den Anwendungsmöglichkeiten eines Quantencomputers.

Weitere Infos auch über Führungen und Vorträge gibt`s auf der Website der ERES-Stiftung München.

Ein Beitrag von Beate Stoelzel in der Reihe Bildung als Welterfahrung