Was tut sich aktuell im Iran?

Die Welt hat sich etwas abgewandt vom dem, was im Iran passiert. Wir sprachen mit einer Iranerin und Referentin für politische Bildung über das, was in Ihrer Heimat passiert und was jetzt seitens der Bürger gegen die Repression im Iran unternommen wird.

Interview Teil 1:

Interview mit einer Iranerin, Teil 1, 11:24 min

Die Frage ist nun, was können wir tun, was passiert bei uns und wie sieht es mit den Aktivitäten der Bundesregierung für Menschenrechte im Iran aus. Was können wir zu einer Verbesserung der Situation beitragen?



Mehr dazu im Interview Teil 2:

Interview mit einer Iranerin, Teil 2, 7:31 min

Wir sollten bei uns auf die Menschenrechte achten und damit, wie unsere Regierung mit menschenrechtsverachtenden Regimen umgeht, egal ob Iran oder viele andere Staaten, in denen die Menschenrechte nicht nur mit Füßen getreten werden.