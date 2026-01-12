Erste Obergiesinger Mahnwache in 2026

Der Verein HEIMAT GIESING startete am vergangenen Freitag mit der ersten Mahnwache in diesem Jahr – mit mehreren Programmpunkten. Unter anderem stellte Udo Siefken den aktuellen Stand im Streit um den Wiederaufbau des Uhrmacher-Häusls vor.
Soweit Udo Siefken über den aktuellen Stand im Streit um den Wiederaufbau des Uhrmacher-Häusls.
Des weiteren informierte Dr. Herbert Dandl über die „Initiative Stolpersteine für München“. Er schlägt vor, den Platz Aigner-/Alpenrosenstraße nach dem Giesinger Widerstandskämpfer Gottlieb Branz zu benennen. Zur Sprache kommen dabei auch die Informationen der Lokalbaukommission München.
Sie hörten zuletzt Dr. Herbert Dandl mit seinem Vorschlag, den Platz Aigner-/Alpenrosenstraße nach dem Giesinger Widerstandskämpfer Gottlieb Branz zu benennen.
Das waren Mitschnitte von der Mahnwache am Freitag vor dem Obergiesinger Uhrmacher Häusl. Und jetzt gibts noch einige Veranstaltungshinweise zum Thema:
Am Donnerstag, 22.01., veranstaltet die VHS in der Giesinger Stadtbbibliothek einen Vortrag zum oben genannten Gottlieb Banz: Giesinger Widerstandskämpfer, SPD-Mitglied. „Zu Ehren Gottlieb Branz (1896 – 1972)“. Beginn ist um 14.30 Uhr.
Eine Woche später, am 29.01., plant Dr. Herbert Dandl zusammen mit Terry Swartzberg von der „Initiative Stolpersteine für München“ in der Aigner-/Alpenrosenstraße in Obergiesing eine „Faces for the Names“-Aktion zum Thema „Widerstand und Verfolgung in Giesing 1933-45“. Sie soll dort stattfinden, wo Lotte und Gottlieb Branz vor 1945 gewohnt haben, weshalb der dortige kleine, bisher unbenannte Platz auch den Namen „Gottlieb-Branz-Platz“ bekommen soll. Beginn ist um 18.00 Uhr.
