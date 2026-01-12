Erste Obergiesinger Mahnwache in 2026

Der Verein HEIMAT GIESING startete am vergangenen Freitag mit der ersten Mahnwache in diesem Jahr – mit mehreren Programmpunkten. Unter anderem stellte Udo Siefken den aktuellen Stand im Streit um den Wiederaufbau des Uhrmacher-Häusls vor.

Wiederaufbau des Uhrmacher-Häusls – Länge: 2:10 Min.

Soweit Udo Siefken über den aktuellen Stand im Streit um den Wiederaufbau des Uhrmacher-Häusls.

Des weiteren informierte Dr. Herbert Dandl über die „Initiative Stolpersteine für München“. Er schlägt vor, den Platz Aigner-/Alpenrosenstraße nach dem Giesinger Widerstandskämpfer Gottlieb Branz zu benennen. Zur Sprache kommen dabei auch die Informationen der Lokalbaukommission München.

„Initiative Stolpersteine für München“ – Länge: 5:47 Min.

Sie hörten zuletzt Dr. Herbert Dandl mit seinem Vorschlag, den Platz Aigner-/Alpenrosenstraße nach dem Giesinger Widerstandskämpfer Gottlieb Branz zu benennen.

Das waren Mitschnitte von der Mahnwache am Freitag vor dem Obergiesinger Uhrmacher Häusl. Und jetzt gibts noch einige Veranstaltungshinweise zum Thema:

Am Donnerstag, 22.01., veranstaltet die VHS in der Giesinger Stadtbbibliothek einen Vortrag zum oben genannten Gottlieb Banz: Giesinger Widerstandskämpfer, SPD-Mitglied. „Zu Ehren Gottlieb Branz (1896 – 1972)“. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Eine Woche später, am 29.01., plant Dr. Herbert Dandl zusammen mit Terry Swartzberg von der „Initiative Stolpersteine für München“ in der Aigner-/Alpenrosenstraße in Obergiesing eine „Faces for the Names“-Aktion zum Thema „Widerstand und Verfolgung in Giesing 1933-45“. Sie soll dort stattfinden, wo Lotte und Gottlieb Branz vor 1945 gewohnt haben, weshalb der dortige kleine, bisher unbenannte Platz auch den Namen „Gottlieb-Branz-Platz“ bekommen soll. Beginn ist um 18.00 Uhr.