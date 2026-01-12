♦ ♦ ♦ ♦ ♦ WORTSENDUNG ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sendet am 2. Donnerstag im Januar, Mai, Juli, November um 17 Uhr im Sendefenster Spektrum. Wiederholt wird die Sendung in DAB+ und im Livestream am darauf folgenden Freitag um 2 Uhr und um 9 Uhr und nur im Livestream am Samstag um 2 Uhr und am Sonntag um 21 Uhr.

Die Sendereihe ist eine Kooperation zwischen Radio Dreyeckland und Radio Lora.

Willkommen bei Kaleidoskop, der Radiosendung, die die Vielfalt queer feministischer und gesellschaftlicher Themen lebendig macht! Moderiert von Basia und Valentina, laden wir euch ein, gemeinsam mit uns in farbenfrohe Diskurse einzutauchen und neue Perspektiven zu entdecken.

In jeder Sendung beschäftigen wir uns mit Themen, die uns alle betreffen – von Geschlechtergerechtigkeit über soziale Bewegungen bis hin zu kulturellen Fragestellungen. Manchmal dienen Bücher als inspirierender Gesprächsimpuls, doch wir beziehen auch gerne die Stimmen unserer Zuhörer mit ein. Eure Fragen, Gedanken und Vorschläge sind willkommen und werden zum lebendigen Bestandteil unserer Sendung. Schickt uns dazu am besten eine kurze Audioaufnahme an

Kaleidoskop ist der Raum, in dem wir voneinander lernen, unsere Sichtweisen erweitern, ändern oder sogar überdenken können. Schalten ein und lasst gemeinsam an einer bunten Palette von Ideen und Erfahrungen teilnehmen!

Moderation: Basia und Valentina

Kontakt: kaleidoskop@rdl.de