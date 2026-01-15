Kürzungen im städtischen Klinik- und Sozialbereich

Schon wieder? Ja, denn Sparmaßnahmen in der Daseinsvorsorge bleiben leider ein aktuelles Thema, auch wenn wir uns schon im letzten Jahr wiederholt damit befasst haben. Welche Einschnitte sind im kommunalen Krankenhaus- und Sozialbereich geplant oder bereits erfolgt, welche konkreten Auswirkungen zu befürchten? Was läuft da schief?

Wie motivieren sich die Beschäftigten, nicht aufzugeben und weiterzumachen?

Am Ende des Jahres hat der Münchner Stadtrat umfängliche Kürzungen beschlossen. Wer unter den Kürzungen leidet und wer am meisten von ihnen betroffen ist, darüber möchten wir in unserer heutigen Sendung mit zwei Expertinnen sprechen. Das sind:

Ingrid Greif, ehemalige Gesamtbetriebratsvorsitzende der „München-Klinik“ und Mitglied des Übergangsbetriebsrats

ehemalige Gesamtbetriebratsvorsitzende der „München-Klinik“ und Mitglied des Übergangsbetriebsrats Liliana Parente, Vertrauensfrau im Sozialreferat und Stadtratskandidatin

Starten wollen wir mit einer Nachricht von ver.di: 7 Prozent mehr Geld, mindestens aber 300 Euro ist die Forderung der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst der Länder. Ver.di fordert das für die 2,2 Millionen Tarifbeschäftigten und Beamt*innen der Länder.

Kürzungen im Öff. Dienst. Sendung der ver.di-Frauen vom 14.01.2026 – Länge: 51:09 Min.

Eine Sendung der ver.di Frauen