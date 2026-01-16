Schwangerschaftsabbruch nach Vergewaltigung

Schwangerschaft und Gewalt werden selten zusammen gedacht.

Dabei zeigt die Forschung zeigt eindeutig: Sexuelle und partnerschaftliche Gewalt erhöhen das Risiko für ungeplante Schwangerschaften – und auch für Schwangerschaftsabbrüche.



Wenn eine Schwangerschaft Folge einer Straftat ist, sieht das Gesetz eine sogenannte kriminologische Indikation vor. Jede Ärztin, jeder Arzt,, kann sie stellen und der Abbruch ist rechtmäßig.



Doch in der Praxis passiert das kaum.

Warum ist die Dunkelziffer von Vergewaltigung so hoch?

Wie können die Frauen erreicht und unterstützt werden?

Warum kommt dieses Recht offensichtlich nur so selten zur Anwendung?

Darüber sprechen wir mit Sabine Agosta und Dr. Cornelia Baur von pro familia München in der

Sendung am Mittwoch, den 21. Januar um 20 Uhr auf Lora 92.4