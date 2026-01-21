Interview mit Reinhard Bauer, Vorsitzender des Seniorenbeirats

In der Sendereihe des Seniorenbeirats stellen wir die Arbeit dieses parteiunabhängigen und ehrenamtlichen Gremiums vor, das von Münchnerinnen und Münchnern, die 60 Jahre oder älter sind, gewählt wird. Dazu finden jeden 2. Mittwoch im Monat um 17 Uhr Gespräche mit Mitgliedern aus dem Vorstand bzw. Mitgliedern der Fachausschüsse statt. In der ersten Sendung hören Sie ein Interview mit Dr. Reinhard Bauer, dem Vorsitzenden des Seniorenbeirats.

In einer Welt, die vor gewaltigen demographischen Herausforderungen steht, vertreten wir die Interessen der Älteren in unserer Gesellschaft und gestalten Stadtpolitik aktiv mit.

Themen, mit denen sich die Mitglieder der Fachausschüsse beschäftigen:

Gesundheit, Pflege und Sport

Kultur und Bildung

Sicherheit und Schutz vor Kriminalität

Soziale Sicherungssysteme

Öffentlicher Raum

Digitalisierung

Wohnen

Soziales

Umwelt und Klima

Migration

Sendung des Seniorenbeirats vom 14.01.2026 – Länge: 47:44 Min.