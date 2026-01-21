Party-Hits bei Gery’s + Tary’s Favourites im Januar 2026

Im Januar 2026 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

nur einen Sendetermin zur Verfügung

… und der liegt noch mitten in der Faschingszeit.

Also gibt es in den Favourites … ein paar Party-Hits.

Wer allerdings Ballermann Hits erwartet, wird enttäuscht sein.

Denn die Texte der Party-Hits in den Favourites

regen oft auch zum Nachdenken an.

Also:

Gery’s + Tary’s Favourites: Party-Hits

am Montag, 26. Januar 2026 von 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.



mit Liedern von der Spider Murphy Gang, den H-Blockx,

der in München gegründeten Formation Pharao, den White Stripes, u.v.m.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream.



Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com



Vorschau: Die Nächste Wunschbox kommt im April

Am Mittwoch, 29. April 2026 22:00 bis 24:00 Uhr

kommt die nächste Ausgabe der Wunschbox

Da gibt’s wieder Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Schickt bitte eure Hörerwünsche und Geschichten dazu an gtwunschbox@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery