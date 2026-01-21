Party-Hits bei Gery’s + Tary’s Favourites im Januar 2026

21. Januar 2026 Gery & Tary Alles zum Nachhören, Ankündigungen und Veranstaltungstipps 0

Party-Stimmung bei crescendo.de bzw. bei freepik.com

Im Januar 2026 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites 
nur einen Sendetermin zur Verfügung 

… und der liegt noch mitten in der Faschingszeit. 

Also gibt es in den Favourites … ein paar Party-Hits. 
Wer allerdings Ballermann Hits erwartet, wird enttäuscht sein.
Denn die Texte der Party-Hits in den Favourites 
regen oft auch zum Nachdenken an.

Also:  

Gery’s + Tary’s Favourites: Party-Hits  

am Montag, 26. Januar 2026 von 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.


mit Liedern von der Spider Murphy Gang, den H-Blockx,
der in München gegründeten Formation Pharao, den White Stripes, u.v.m. 

Die Favourites werden wiederholt … 

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende 
am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
im Internet Livestream.


Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen … 

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek
 

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com 


Vorschau: Die Nächste Wunschbox kommt im April

Am Mittwoch, 29. April 2026 22:00 bis 24:00 Uhr
kommt die nächste Ausgabe der Wunschbox 
Da gibt’s wieder Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Schickt bitte eure Hörerwünsche und Geschichten dazu an gtwunschbox@gmx.com 

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery 

