Party-Hits bei Gery’s + Tary’s Favourites im Januar 2026

Im Januar 2026 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites
nur einen Sendetermin zur Verfügung
… und der liegt noch mitten in der Faschingszeit.
Also gibt es in den Favourites … ein paar Party-Hits.
Wer allerdings Ballermann Hits erwartet, wird enttäuscht sein.
Denn die Texte der Party-Hits in den Favourites
regen oft auch zum Nachdenken an.
Also:
Gery’s + Tary’s Favourites: Party-Hits
am Montag, 26. Januar 2026 von 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.
mit Liedern von der Spider Murphy Gang, den H-Blockx,
der in München gegründeten Formation Pharao, den White Stripes, u.v.m.
Die Favourites werden wiederholt …
in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.
und am darauffolgenden Wochenende
am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
im Internet Livestream.
Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …
7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek
Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com
Vorschau: Die Nächste Wunschbox kommt im April
Am Mittwoch, 29. April 2026 22:00 bis 24:00 Uhr
kommt die nächste Ausgabe der Wunschbox
Da gibt’s wieder Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.
Schickt bitte eure Hörerwünsche und Geschichten dazu an gtwunschbox@gmx.com
Viel Spaß beim Zuhören wünscht
