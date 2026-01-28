Fußball-Liebhaber*innen: Zur Geschichte des Fussball in Deutschland 

28. Januar 2026 Fabian Alles zum Nachhören, Sport 0

Foto von Markus Spiske auf Unsplash

Am 22. Januar um 19 Uhr sprachen Ludmila Elsesser und Max Brym zur Geschichte des Fußballs in Deutschland und International. Der Fußball zwischen Arbeitersport und Reaktion
Der DFB und seine Politik. Widerstand gegen Kommerz und Faschismus durch viele Fans. Dazu Personen von Maradona und Ewald Lienen

