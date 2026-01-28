Im Gespräch mit Mirjam Zadoff, Leiterin des NS-Dokumentationszentrums

Hört rein: „Fremde Heimat“, die Sendung der Interkulturellen Stiftung Kolibri, vom Dienstag, 20. Januar um 19 Uhr auf Radio Lora 92,4.

Yvonne Esterházy sprach mit Mirjam Zadoff, Leiterin des NS-Dokumentationszentrums München. Es ging um rechtsextreme Gewalt, Antisemitismus, die USA unter Präsident Trump und um die Arbeit ihres Hauses. Im Interview sprach Mirjam Zadoff auch über ihr neues Buch, „Wie wir überwintern – Den Lebensmut durch die harten Zeiten retten“. Sie empfiehlt darin die Suche nach Tätigkeiten, die gegen die momentane politische Düsternis helfen – am besten in der Form einfacher, alltäglicher Praktiken. Wir sollten uns, sagt sie, an die Fähigkeit des Menschen zur Veränderung erinnern.