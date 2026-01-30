Marco Bülow (54) verstorben

Marco Bülow, Autor und Politiker (SPD, Die PARTEI) ist nach langer, schwerer Krankheit im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Als Politiker setzte er sich engagiert für Fragen von Umwelt und Naturschutz, sowie Energiepolitik und Reaktorsicherheit ein.

Aus seinen Erfahrungen als Bundestagsabgeordneter heraus begann er, sich als Autor intensiv mit dem Thema Lobbyismus auseinanderzusetzen. Darüber hinaus engagierte er sich bei Ver.di, Amnesty International, Greenpeace oder auch in der AWO.

Als Lobbyismus-Experte war er auch zu Gast bei Radio LORA in der Sendereihe Die Diktatur des Monetariats. (Die Sendung kann hier nachgehört werden).

Sein Tod hinterlässt eine große Lücke!