Marco Bülow (54) verstorben

30. Januar 2026 Ulrich Seibert Politik & Gesellschaft, Wirtschaft und Soziales 0

Marco Bülow
Bild: Radio Lora (gemeinfrei); Marco Bülow, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, Autor und Lobbyismus-Experte.

Marco Bülow, Autor und Politiker (SPD, Die PARTEI) ist nach langer, schwerer Krankheit im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Als Politiker setzte er sich engagiert für Fragen von Umwelt und Naturschutz, sowie Energiepolitik und Reaktorsicherheit ein.

Aus seinen Erfahrungen als Bundestagsabgeordneter heraus begann er, sich als Autor intensiv mit dem Thema Lobbyismus auseinanderzusetzen. Darüber hinaus engagierte er sich bei Ver.di, Amnesty International, Greenpeace oder auch in der AWO.

Als Lobbyismus-Experte war er auch zu Gast bei Radio LORA in der Sendereihe Die Diktatur des Monetariats. (Die Sendung kann hier nachgehört werden).

Sein Tod hinterlässt eine große Lücke!

Über Ulrich Seibert 73 Artikel
Redaktion "Die Diktatur des Monetariats"

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*