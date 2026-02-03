Kommunalwahl 2026: Bündnis Kultur tritt zur Münchner Stadtratswahl an

Am heutigen 3. Februar beginnen wir mit einer kleinen Interviewreihe anlässlich der Kommunalwahlen am 8. März. Jeden Dienstag werden wir mit einer Vertreter*in von Parteien und Wählergruppen sprechen.



Los geht es mit Stadtrat Thomas Lechner, der für das Bündnis Kultur kandidiert.

—

Am Dienstag, 10 Februar, wird dann Christian Schwarzenberger von der Linkspartei im Studio sein. Er steht auf Listenplatz 4 für die Kommunalwahl am 8. März. Und am 17. Februar besucht uns dann Stadträtin Marie Burneleit von der Partei „Die Partei.“