Kommunalwahl 2026: Bündnis Kultur tritt zur Münchner Stadtratswahl an

Thomas Lechner, 2.v.r., am 8. September 2023 im offenen LORA-Studio in der Schwanthalerstraße anlässlich der IAA-Proteste

Am heutigen 3. Februar beginnen wir mit einer kleinen Interviewreihe anlässlich der Kommunalwahlen am 8. März. Jeden Dienstag werden wir mit einer Vertreter*in von Parteien und Wählergruppen sprechen.

Los geht es mit Stadtrat Thomas Lechner, der für das Bündnis Kultur kandidiert.


Am Dienstag, 10 Februar, wird dann Christian Schwarzenberger von der Linkspartei im Studio sein. Er steht auf Listenplatz 4 für die Kommunalwahl am 8. März. Und am 17. Februar besucht uns dann Stadträtin Marie Burneleit von der Partei „Die Partei.“

