Bürgerdemokratie

4. Februar 2026

Foto von Mika Baumeister auf Unsplash

Bürgerdemokratie … – wie sie lebendiger wird, z.B. mit TinyRathaus, Fragefitness, systemischem Konsensieren und SeniorInnenerfahrungen.
Eine Sendung von Renate Boerger
– angelehnt an das Buch “ Ein Update für unsere Demokratie“ aus dem OekomVerlag, mit vielen innovativen Praxisbeispielen.

Bürgerdemokratie. Sendung vom 03.02.2026 – Länge: 56:45 Min.

Quelle:
Jascha Rohr (Hrsg.)
Ein Update für unsere Demokratie
Politische Innovationen für mehr Mitbestimmung, Beteiligung und Transparenz
ISBN: 978-3-98726-165-7
Softcover, 438 Seiten
– erscheint am 08.05.2025

