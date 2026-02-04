Bürgerdemokratie … – wie sie lebendiger wird, z.B. mit TinyRathaus, Fragefitness, systemischem Konsensieren und SeniorInnenerfahrungen.
Eine Sendung von Renate Boerger
– angelehnt an das Buch “ Ein Update für unsere Demokratie“ aus dem OekomVerlag, mit vielen innovativen Praxisbeispielen.

Jascha Rohr (Hrsg.)
Ein Update für unsere Demokratie
Politische Innovationen für mehr Mitbestimmung, Beteiligung und Transparenz
ISBN: 978-3-98726-165-7
Softcover, 438 Seiten
– erscheint am 08.05.2025
