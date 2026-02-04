Kriegsdienst verweigern: Wie geht das?

Am 3. Februar 2026 war Harald Will von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinte Kriegsdienstgegner*innen in Bayern im LORA-Studio. Er berät junge Menschen, die den Kriegsdienst verweigern wollen.

Am 5. Dezember stimmte der Bundestag für das neue „Wehrdienst-Modernisierungsgesetz“ der Bundesregierung. Darin ist festgelegt, dass ab diesem Jahr alle 18-jährigen Musterungsbriefe mit einem Fragebogen erhalten. Diejenigen, die bei ihrer Geburt als männlich bestimmt wurden, müssen den Brief ausfüllen, alle anderen nicht.

Das Gesetz sieht als nächsten Schritt eine verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Geburtsjahr 2008 vor. Eine „Bedarfswehrpflicht“ soll nur eingeführt werden, falls sich nicht ausreichend Freiwillige finden. Die aber hofft man zunächst durch finanzielle Anreize zu gewinnen.

Und natürlich besteht auch weiterhin das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Für junge Menschen, die keinen Kriegsdienst leisten wollen, bietet die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinte Kriegsdienstgegner*innen (DFG-VK) inzwischen wieder Beratungsgespräche an. Einer der Berater in München ist Harald Will, der bei uns im LORA-Studio war.