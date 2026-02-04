München wohin in Zeiten klammer Kassen? – drohende Einsparungen im Kulturetat

Das Bündnis #München ist Kultur stemmt sich schon lange vehement gegen drohende Einsparungen, die allerdings erst nach der Kommunalwahl am 8.3. bekanntgegeben werden sollen. Olaf Becker, Mitgliede der freien Szene und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit vom Pathos Theater München, sowie Anne Richter, stellvertretende Intendantin und Dramaturgin an der Schauburg, einem Theater für Junges Publikum, schildern nicht nur ihre augenblickliche Situation, sondern betonen den Wert von Kultur auch für eine demokratiefähige Gesellschaft.

#München ist Kultur ist nicht zu verwechseln mit dem Aktionsbündnis Kultur, das – neugegründet – in diesem Jahr bei den Kommunalwahlen antritt.