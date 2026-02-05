Heidi Reichinnek zu Gast in München

Am Montag, dem 02.02.2026, lud die Partei die Linke zu einem großen Event mit der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Heidi Reichinnek, ein.

Die 450 Tickets waren in zwei Stunden weg, Hunderte Menschen standen Schlange. Denn Heidi Reichinnek trifft mit ihrer klaren Sprache einen Nerv – vor allem bei jungen Münchnerinnen und Münchnern.

Radio Lora war vor Ort und hat mit Wartenden gesprochen.

Gemeinsam mit den Spitzenkandidatinnen für den Münchner Stadtrat trat Heidi Reichinnek auf die Bühne. Das Setting bestand darin, dass diese drei Heidi Reichinnek nach Themenschwerpunkten befragten. Den Start machte die Sozialarbeiterin Lili Parente, da ging es um Kürzungen im sozialen Bereich und um (Kinder-)Armut. Später ging es um Mieten und „Wo soll denn das Geld herkommen?“ Zum Abschluss befragte unsere Moderatorin noch Besucherinnen und Besucher, wie es ihnen gefallen hat. Ein langer Tag.

