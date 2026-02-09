Redakcja POLONIUM: Interview mit Simona Koß vom Bundesverband der Deutsch-Polnischen Gesellschaften

9. Februar 2026

Simona Koß (rechts) bei Redakcja Polonium
In der Sendung Redakcja POLONIUM, der polnischen Redaktion, gibt es ein Interview mit der Vorsitzenden des Bundesverbands der Deutsch-Polnischen Gesellschaften, Simona Koß.

Verantwortung übernehmen, Zusammenarbeit stärken
Deutsch-polnische Beziehungen brauchen Verlässlichkeit und Nähe

Dazu gibts aktuelle Nachrichten aus Polen und der Welt.

Beitrag nachhören Teil 1, Vorstellung des Bundesverbandes der Deutsch-Polnischen Gesellschaften:

Interview Teil 1 mit Simona Koß, 14:07 min

Beitrag nachhören Teil 2, welche Pläne verfolgt der Verband 2026?

Interview Teil 2 mit Simona Koß, 32:00 min

