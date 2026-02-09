Redakcja POLONIUM: Interview mit Simona Koß vom Bundesverband der Deutsch-Polnischen Gesellschaften

In der Sendung Redakcja POLONIUM, der polnischen Redaktion, gibt es ein Interview mit der Vorsitzenden des Bundesverbands der Deutsch-Polnischen Gesellschaften, Simona Koß.
Verantwortung übernehmen, Zusammenarbeit stärken
Deutsch-polnische Beziehungen brauchen Verlässlichkeit und Nähe
Dazu gibts aktuelle Nachrichten aus Polen und der Welt.
Beitrag nachhören Teil 1, Vorstellung des Bundesverbandes der Deutsch-Polnischen Gesellschaften:
Beitrag nachhören Teil 2, welche Pläne verfolgt der Verband 2026?
Antworten