Stadt für ALLE – München wohin in Zeiten klammer Kassen?

Eine Sendung auch zur Kommunalwahl am 8.3.

Interviews mit Anne Hübner (Co-Vorsitzende der SPD im Stadtrat)

mit Brigitte Wolf Stadträtin für Die Linken

und mit Olaf Becker und Anne Richter von #München ist Kultur, es geht auch um die Schaffung dritter Räume

Live-Mitschnitte von einer Diskussion über die Zukunft einer Fußgängerzone in Haidhausen (ökologische Transformation)

und von einer Podiumdiskussion zur Frage: Wie wollen wir bezahltbar wohnen?

Ein Beitrag von Beate Stoelzel, mit im Studio war Felicitas Hübner