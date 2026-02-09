Eine Sendung auch zur Kommunalwahl am 8.3.
Interviews mit Anne Hübner (Co-Vorsitzende der SPD im Stadtrat)
mit Brigitte Wolf Stadträtin für Die Linken
und mit Olaf Becker und Anne Richter von #München ist Kultur, es geht auch um die Schaffung dritter Räume
Live-Mitschnitte von einer Diskussion über die Zukunft einer Fußgängerzone in Haidhausen (ökologische Transformation)
und von einer Podiumdiskussion zur Frage: Wie wollen wir bezahltbar wohnen?
Stadt für ALLE – München wohin in Zeiten klammer Kassen?
