Und? Wer zahlt’s?

Eine Sendereihe von und mit Postwachstumsökonom Prof. Dr. Dr. Helge Peukert und Buchautor Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 18.02.2026 um 21:00 Uhr.

Wiederholungen: Do., 19.02., 06:00 Uhr und 15:00 Uhr (DAB+ und Livestream), Sa., 21.02., 20:00 Uhr und So., 22.02. um 11:00 Uhr (beide nur im Livestream)

Inflationen können gefährlich sein, denn sie treffen überwiegend die Ärmeren einer Gesellschaft hart und können ihnen die Lebensgrundlagen entziehen. Das wiederum kann für Aufruhr sorgen und letztlich dafür, dass die Geschichte sich irreversibel ändert. Unter anderem wegen seines Versprechen, die hohe Inflation in den USA zu stoppen, also den Preisanstieg bei z.B. Lebensmitteln, und für Preisstabilität einzutreten, wurde beispielsweise der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Und ihr Gegenstück, die Deflation, gilt als in der Wirtschaft als der Leibhaftige persönlich, lässt sie doch die Wirtschaft regelmäßig schrumpfen anstatt wachsen, wie sie es nach überwiegender Meinung sollte.

Niklas Muschik, Prof. Dr. Dr. Helge Peukert und Ulrich Seibert im Gespräch über Inflation & Deflation. (c) Radio Lora

Wir sehen uns in dieser Sendung an, woher Inflation eigentlich kommt, durch welche Mechanismen sie ausgelöst wird, wer davon unter Umständen profitieren kann (ein Tipp: die Armen sind es eher nicht …), ob und wie sie beherrscht werden kann und natürlich auch, wie man sich selbst verhalten kann, um der Inflation womöglich in Teilbereichen ein Schnippchen schlagen zu können. Mit Niklas Muschik, Schüler aus Germering, ist erstmals auch ein Vertreter der jungen Generation dabei, der bisher noch nicht viel Gelegenheit hatte, sich mit Wirtschaftsfragen zu beschäftigen und der dadurch auch die Sichtweise / Fragen eines interessierten Laien in die Diskussion hineinträgt.