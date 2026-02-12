ver.di Frauen: Frauen*-Stimmen zur Kommunalwahl – wir sprechen mit Kandidatinnen

Bei dieser Sendung geht es um die Stadtratswahl in München am 08.03.2026:

Unsere Stimme abgeben – und dann? Ziehen womöglich wieder die Frauen die schlechten Karten bei den ganzen Sparmaßnahmen? Alle sechs Jahre wieder:

Welche Auswirkungen haben die Kürzungen im Sozialen und im Kulturbereich?

Wie wirkt sich die immer angespanntere Lage im Wohnungsmarkt auf Frauen* und ihre Familien aus?

Wir haben schon oft mit Politikerinnen vor einer Wahl hier im Studio gestanden und festgestellt, dass sich doch nichts geändert hat. Das bremst unsere Begeisterung. Aber Kommunalwahlen und überhaupt Kommunalpolitik ist wichtig und vor allen Dingen im Kleinen in sofern vielversprechend, da sich ja doch manchmal was bewegen lässt – hin zu besseren Lebensbedingungen direkt vor der Haustür.

Bei uns im Studio sind zwei Frauen, die neu in die Kommunalpolitik einsteigen wollen und was bewegen möchten:

Monika Schmid-Balzert (Foto links), SPD , Fachanwältin für Mietrecht, Mieterverein München, Listenplatz 14

Simone Schirmer (Foto rechts), Die LINKE, Grafikerin, Autorin, Illustratorin, Listenplatz 9