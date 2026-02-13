♦ ♦ ♦ ♦ ♦ WORTSENDUNG ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sendet jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr im Sendefenster Soziales und Bürgerrechte – aktuelles und brisantes aus der Gesellschaft. Wiederholt wird die Sendung in DAB+ und im Livestream am darauf folgenden Donnerstag um 5 Uhr und um 14 Uhr und nur im Livestream am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr.

„Demokratie – ganz nah“ ist eine monatliche Radiosendung, die wir, Maurin, Martin, Leander und Cathi, mit viel Neugier und Leidenschaft gestalten. In jeder Sendung schauen wir genau hin, wo Demokratie unseren Alltag prägt – ob auf dem Sportplatz, in der Uni oder in der Kunst. Wir sprechen unter anderem über Mitbestimmung und darüber, wie demokratische Werte gelebt, hinterfragt oder auch herausgefordert werden. Dabei verbinden wir Aktuelles mit persönlichen Perspektiven und spannenden Diskussionen. „Demokratie – ganz nah“ bringt politische Themen dorthin, wo man sie oft nicht sofort vermutet – verständlich, nahbar und relevant.

verantwortliche Redakteure: Maurin, Martin, Leander und Cathi

Kontakt: demokratieganznah [ät] web.de