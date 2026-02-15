Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, Gruppe München

#WILPF: Sophie Ira und Silvia Schwarz führen durch eine vielschichtige Sendung, die internationale Konflikte, feministische Perspektiven und zivilgesellschaftliches Engagement zusammenbringt:

#IRAN: Seit Dezember dauern die Proteste im Iran an – trotz massiver Repression und Internet-Blackouts. Maryam Shirinsokhan ordnet die aktuellen Entwicklungen ein und beleuchtet Hintergründe und Stimmen aus der Zivilgesellschaft.

#KURDISTAN #ROJAVA: In Syrien wird insbesondere die feministische Selbstverwaltung in Rojava von Dschihadisten attackiert. Gül Tolay und Nalin Hamdi schätzen für uns die Situation der Kurd:innen ein.

#MünchnerFriedenskonferenz: Gegen den Strom der Gewalt schwimmt im Februar die Münchner Friedenskonferenz mit ihren Themen zu gewaltfreien Konfliktlösungen. Michele Tan stellt uns die diesjährige Agenda vor.

#AntiSiko: „Stoppen wir den Rüstungswahnsinn“ – unter diesem Motto wird das Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz am 14. Februar wieder durch die Innenstadt ziehen und mit einer Protestkette das Hotel Bayerischer Hof umzingeln.

#AFDVerbotJETZT: Was die sogenannten Prüf-Demos mit der AfD zu tun haben und warum das wichtig ist, erklärt Aurelia Volland – Juristin und Aktivistin der Kampagne „Menschenwürde verteidigen – AfD-Verbot jetzt“.

#OBR: Am 14. Februar ist Valentinstag – der Tag der Liebe. Doch viele Mädchen und Frauen erhalten an diesem Tag keine roten Rosen, sondern Schläge. Um gegen die anhaltende Gewalt an Mädchen und Frauen zu protestieren, zieht der Tanz-Flashmob von One Billion Rising auch durch München. Über Tanz als Protestform berichten Kerstin Hof und ihre Mitstreiter:innen Aila, Iwi, Anna und Sarah.

#NeinZurWehrpflicht: Das Bündnis „Nein zur Wehrpflicht“ ruft bundesweit zu neuen Schüler:innen-Streiks auf. Brigitte Obermayr und Ronja Fröhlich berichten.

#ImaginePeace: Heidi Meinzolt schildert ihre Eindrücke von der Weltpremiere des Films „Imagine Peace – Stell dir Frieden vor“. Ein Dokumentarfilm über die Friedensikone #EdithBallantyne.