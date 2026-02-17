Lieder für mehr Toleranz und Frieden bei Gery’s + Tary’s Favourites im Februar 2026

17. Februar 2026 Gery & Tary Alles zum Nachhören, Ankündigungen und Veranstaltungstipps 0

Friedliche Stimmung am Lago di Moneta, Foto: Gerd Geißler

Im Februar 2026 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites 
nur einen Sendetermin zur Verfügung 

Ab 18. Februar beginnt die Fastenzeit, eine Zeit in der man hoffentlich etwas nachdenkt 
und zur Besinnung kommt. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist gerade vorbei…  

In den Favourites gibt es diesmal Lieder, die zu mehr Toleranz und Frieden aufrufen. 

Ein paar der Lieder wurden lange Zeit von der Ausstrahlung im Radio zurückgehalten.
Denn die Texte der Lieder regen oft zum Nachdenken an und nebenbei 
wird oft auf die Sinnlosigkeit des Krieges hingewiesen. 

Also:  

Gery’s + Tary’s Favourites: Lieder für mehr Toleranz und Frieden  

am Montag, 23. Februar 2026 von 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.


mit Liedern von Eric Burdon & the Animals, Barry McGuireFabrizio de André,
Rio Reiser, den Simple Minds, u.v.m. 

Die Favourites werden wiederholt … 

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende 
am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
im Internet Livestream.


Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen … 

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek (Podcast aktuell).
 

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com 


Vorschau: Die Nächste Wunschbox kommt im April

Am Mittwoch, 29. April 2026 22:00 bis 24:00 Uhr
kommt die nächste Ausgabe der Wunschbox 
Da gibt’s wieder Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Schickt bitte eure Hörerwünsche und Geschichten dazu an gtwunschbox@gmx.com 

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery 

