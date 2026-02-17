Lieder für mehr Toleranz und Frieden bei Gery’s + Tary’s Favourites im Februar 2026

Im Februar 2026 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

nur einen Sendetermin zur Verfügung

Ab 18. Februar beginnt die Fastenzeit, eine Zeit in der man hoffentlich etwas nachdenkt

und zur Besinnung kommt. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist gerade vorbei…

In den Favourites gibt es diesmal Lieder, die zu mehr Toleranz und Frieden aufrufen.

Ein paar der Lieder wurden lange Zeit von der Ausstrahlung im Radio zurückgehalten.

Denn die Texte der Lieder regen oft zum Nachdenken an und nebenbei

wird oft auf die Sinnlosigkeit des Krieges hingewiesen.

Also:

Gery’s + Tary’s Favourites: Lieder für mehr Toleranz und Frieden

am Montag, 23. Februar 2026 von 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.



mit Liedern von Eric Burdon & the Animals, Barry McGuire, Fabrizio de André,

Rio Reiser, den Simple Minds, u.v.m.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream.



Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek (Podcast aktuell).



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com



Vorschau: Die Nächste Wunschbox kommt im April

Am Mittwoch, 29. April 2026 22:00 bis 24:00 Uhr

kommt die nächste Ausgabe der Wunschbox

Da gibt’s wieder Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Schickt bitte eure Hörerwünsche und Geschichten dazu an gtwunschbox@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery