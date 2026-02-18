Eine Sendereihe von und mit Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 25.02.2026 um 16:02 Uhr (UKW und Internet-Stream)

Wiederholungen am

Donnerstag, 26.02., 01:00 Uhr und 08:00 Uhr (DAB+ und Internet-Stream)

Samstag, 28.02., 23:00 (Internet-Stream)

Frauen in der Rockmusik

In dieser Ausgabe von LORA Rocks dreht sich alles um Frauen in der Rockmusik, aber nicht nur in musikalischer, sondern auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Immerhin ist Rockmusik weitgehend eine Männerdomäne, in der Frauen es traditionell schwer hatten oder haben, sich zu etablieren und dieselbe Anerkennung für gleiches Talent zu erhalten wie Männer. Sexismus ist nicht selten und da, wo er auftritt, tritt ihm kaum jemand offen entgegen.

Als Studiogast ist dieses Mal die Radiomoderatorin, Musikerin und Komponistin Saskia Santana aus dem Münchner Umland zu Gast, um über diese Themen, aber auch über Powerfrauen des Rock zu sprechen.

Saskia Santana – (c) ChatGPT

Die Playlist: