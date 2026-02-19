Attentat auf ver.di Demo

Der 2. Bürgermeister Dominik Krause überbrachte in seiner Rede den Überlebenden Betroffenen seine ganze Anteilnahme und wünschte Ihnen viel Kraft für die kommenden Prozesstage.

Amel und ihre Tochter Hafta verloren bei dem Attentat ihr Leben. Über 40 Menschen wurden zum Teil schwerst verletzt.

Unser LORA Gerichtsreporter, Michael Hofmann, war bei den ersten Prozesstagen dabei und in unserem LORA Studio im Gespräch mit Tina Helbing.