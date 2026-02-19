Betriebsratswahl vom 1. März bis 31. Mai 2026

Beschäftigte mit Betriebsrat haben es besser.

Zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 2026 finden bundesweit wieder Betriebsratswahlen statt. Auch wenn sie meist abseits großer medialer Aufmerksamkeit verlaufen, zählen sie zu den wichtigsten demokratischen Prozessen in der Arbeitswelt. Betriebsratswahlen sind gelebte, direkte Demokratie im Betrieb.

Doch Betriebsräte haben es nicht immer leicht. Sie sind nicht überall willkommen und stehen häufig vor erheblichen Herausforderungen. Engagement für Mitbestimmung braucht deshalb Information, Unterstützung und Solidarität.

Im Studio von LORA war dazu Falko Blumenthal von der IG Metall zu Gast. In München ist er für Betriebsratsgründungen zuständig und begleitet Beschäftigte auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung im Unternehmen.

Deshalb gilt: Kandidieren, mitgestalten – und unbedingt zur Wahl gehen!

Magazinbeitrag nachhören: