Arif Haidary – Seine Flucht damals & seine Kommunalwahlpläne jetzt

Arif Abdullah Haidary ist 2015 zusammen mit seinem Bruder als unbegleiteter Minderjähriger aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Er erzählte uns im Interview von seiner Flucht damals. Ebenso berichtete er von Rassismuserfahrungen in München, unter anderem von dem rassistisch motivierten Rauswurf beim MTV München.

Auch berichtet er von seinen zahlreichen gesellschaftlichen Engagements. Arif Haidary kandidiert bei der Kommunalwahl am 8. März für die Liste von Die LINKE für den Münchner Stadtrat. Hierzu verriet er uns, was seine Pläne im Falle einer erfolgreichen Wahl sind.

