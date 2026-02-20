Neue Sendung bei LORA: Das Kulturmagazin ART VIBRATIONS

Am 26. Februar 2026 startet das Kulturmagazin ART VIBRATIONS

bei Radio LORA München um 21 Uhr.

Das IDS-Kulturmagazin Art Vibrations setzt Maßstäbe in der kulturellen Berichterstattung und bietet seinen Hörer:innen eine Plattform, um Kunstschaffende aus den unterschiedlichsten Bereichen zu erleben. Von Film und Musik über Literatur, Tanz und Malerei – das Magazin vereint die Vielfalt der Kunst und gibt dieser eine Stimme.

Kunstschaffende aus den verschiedensten Disziplinen kommen zu Wort, teilen ihre laufenden Projekte, berichten über kreative Prozesse und die Beweggründe ihrer Kreativität.

Mit einem klaren Fokus auf aktuelle, globale Themen wird in Art Vibrations eine breite Palette von Kunstformen präsentiert. Prominente Gäste wie Eisi Gulp, Jochen Busse, Bettina Zimmermann, Saskia Valencia, Christof Weigold, Jocelyn B. Smith, Dieter Landuris, Stefanie Gregg, Pascal Breuer, Tommy Krappweis, Marie Theres Relin, Jo Halbig und Amanda Miller waren bereits im Gespräch in der Ausgabe der Art Vibrations, das auch sonntags von 20 bis 21 Uhr auf M94.5 läuft. Gleichzeitig erhalten auch Newcomer die Chance, ihre Arbeiten einem breiten Publikum vorzustellen.

Zukünftig wird die Sendung Art Vibrations an jedem 2. und 4. Donnerstag von 21 bis 22 Uhr unter der Federführung des Interessenverbands Deutsches Schauspiel (IDS) bei Radio LORA München laufen.

***********************************

Am 26. Februar wird die Regisseurin und Autorin Imogen Kimmel zu Gast im LORA-Studio sein. Sie ist eine der Autorinnen des Buches „Anleitung zur Rebellion. 12 Regisseurinnen schreiben Geschichte“.

Imogen Kimmel, Barbara Teufel und Bettina Schoeller Bouju (v.l.n.r.) am 29. Januar 2026 bei einer Lesung in der „Weinleserin“ in München-Neuhausen.

Foto: Daniela M.

Weitere Gäste sind angefragt.