In der Sendereihe des Seniorenbeirats hören Sie ein Interview mit Franz Eckbauer und Irmgard Gerken, die den Fachauschuss Kultur und Bildung vorstellen.
Geschäftsstelle des Seniorenbeirats der Landeshauptstadt München
Burgstr. 4, 1. Stock, Zimmer 105, 80331 München
Telefon: 089-233-21166
E-Mail: seniorenbeirat.soz@muenchen.de
Interview mit den Vorsitzenden des Fachausschusses Kultur und Bildung beim Seniorenbeirat
