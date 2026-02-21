Interview mit den Vorsitzenden des Fachausschusses Kultur und Bildung beim Seniorenbeirat

Der Seniorenbeirat im Münchner Rathaus - Foto: privat

In der Sendereihe des Seniorenbeirats hören Sie ein Interview mit Franz Eckbauer und Irmgard Gerken, die den Fachauschuss Kultur und Bildung vorstellen.

Geschäftsstelle des Seniorenbeirats der Landeshauptstadt München
Burgstr. 4, 1. Stock, Zimmer 105, 80331 München
Telefon: 089-233-21166
E-Mail: seniorenbeirat.soz@muenchen.de

Redaktion Seniorenbeirat: Interview mit Franz Eckbauer und Irmgard Gerken – Länge 47:04 Min.

