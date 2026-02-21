Interview mit den Vorsitzenden des Fachausschusses Kultur und Bildung beim Seniorenbeirat

In der Sendereihe des Seniorenbeirats hören Sie ein Interview mit Franz Eckbauer und Irmgard Gerken, die den Fachauschuss Kultur und Bildung vorstellen.



Geschäftsstelle des Seniorenbeirats der Landeshauptstadt München

Burgstr. 4, 1. Stock, Zimmer 105, 80331 München

Telefon: 089-233-21166

E-Mail: seniorenbeirat.soz@muenchen.de

Redaktion Seniorenbeirat: Interview mit Franz Eckbauer und Irmgard Gerken – Länge 47:04 Min.