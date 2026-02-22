Am Donnerstag, den 26.02.2025, um 20 Uhr, ist bei Max Brym der TSV Waldtrudering zu Besuch. Dem Gespräch über aktuelle Herausforderungen, Trainingsmethoden und Erfolge stellen sich:
Andreas Naase, Finanzvorstand
Mario Pruglinger, Sportlicher Leiter
Holger Remberg, Jugendleiter
Fußball-Liebhaber – Amateure im Gespräch: TSV Waldtrudering
