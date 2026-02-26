Wo steht München bei den Themen Mobilitätswende und Stadtentwicklung? Interview mit Stadtrat Paul Bicklbacher

Hier der vierte Teil unserer kleinen Interviewreihe anlässlich der Kommunalwahlen am 8. März. Zu hören waren bisher Stadtrat Thomas Lechner, der für das Bündnis Kultur antritt, Christian Schwarzenberger, auf Listenplatz vier der Linkspartei, und Stadträtin Marie Burneleit von der Partei „Die Partei“.

Heute an der Reihe ist Stadtrat Paul Bickelbacher von Bündnis 90 – Die Grünen.