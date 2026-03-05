Die Straffälligenhilfe erhält den Anita Augspurg Preis 2025

Was für eine schöne Nachricht zum 120-jährigen Jubiläum:

Der Sozialdienst katholischer Frauen München e.V. und sein ältester Fachdienst, die Straffälligenhilfe,

bekommen den „Anita Augspurg Preis„.

Dieser Preis ist ein Münchner Preis zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen, der nach der Frauenrechtlerin Anita Augspurg benannt ist und seit 1994 alljährlich rund um den Internationalen Frauentag von der Stadt München vergeben wird. Inzwischen ist das Preisgeld auf 10.000 Euro erhöht.

Die Ehrung der Stadt München dient der Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen – und passt damit hervorragend zu der Arbeit der Straffälligenhilfe.

Unser Kollege David Westphal sprach mit der Leiterin dieser Abteilung Frau Iris Grönecke-Kümmerer im Vorfeld der Preisverleihung, die am 03.03.2026 im Alten Rathaus stattfand.

Magazinbeitrag vom 04.03.2026