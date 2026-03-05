Ein Gespräch mit der Autorin über ihr gerade erschienenes Buch „Postpatriarchales Chaos und wie wir mit Feminismus die Freiheit erobern“. Über Antje Schrupp kann viel gesagt werden. Sie ist Journalistin, Bloggerin, Buchautorin, Übersetzerin, seit über 30 Jahren bekennende und streitbare Feministin und bezeichnet sich selbst inzwischen auch als Anarchistin.

In diesem Gespräch über ihr neues Buch geht es um die Analyse der bestehenden Situation und ganz wesentlich darum, den Feminismus als eine Bewegung im Fluss und nicht als Institution zu begreifen.

Antje Schrupp hat sich inzwischen auf „Lesereise“ begeben, kann z. B. hier in München am 6.3. im Kulturzentrum Luise live erlebt werden (ab 19:30), aber auch in Leipzig bei der Buchmesse am 21.3. um 14 Uhr, weitere Termine können ihrer Website antjeschrupp.de entnommen werden

ein Beitrag von Beate Stoelzel