Sonderprogramm am 9.3., dem Frauen*streiktag, von 16 – 24 Uhr

Wir lassen uns nicht mundtot machen, wir streiken!

16 – 17 Uhr Frauen* ergreifen das Wort, wir legen den Finger in die Wunden

17 – 18 Uhr Care von und für alle und das gerecht bezahlt

18 – 19 Uhr Das etwas andere LORA Magazin

19 – 20 Uhr Der Befreiungskampf der Frauen in Rojava in Gefahr? Aktivist*innen berichten

20 – 21 Uhr Welttag der Poesie: spanische Autorinnen nach dem spanischen Bürgerkrieg

21 – 22 Uhr Frauen aus dem Westbalkan, die sich auch in der Kommunalpolitik engagieren, berichten

22 – 23 Uhr Musik, ausgewählt von Mrs. Pepstein von Radio Blau Leipzig

23 – 24 Uhr Self-Care mit Musik