Frauenstreiktag am 9. März – ENOUGH und Töchterkollektiv rufen zu Aktionen auf

In diesem Jahr gibt es nicht nur Demonstrationen rund um den 8. März, dem internationalen Frauentag. Nein, gleich einen Tag danach wird zum Frauenstreiktag aufgerufen. Der Marienplatz ist von 12-17 Uhr für „Sit-ins oder Picknicks reserviert und um 17 Uhr geht es dann weiter am Odeonsplatz mit Kundgebungen, Kunst und Kultur.

Wir sprachen mit Zwei Organisatorinnen über die Ziele dieses Frauenstreiks, wie es dazu kam und was alles geboten ist. Den Anfang macht Madita vom Offenen Frauentreff (enough Gruppe), dann kommt Lina Saller vom Töchterkollektiv.

Beitrag nachhören: