Fotoausstellung im EineWeltHaus

Grigoris Sagmatopoulos, Athen
Fotoausstellung vom 1. – 29. April 2026 – außer 3.4. (Karfreitag) und 6.4. (Ostern)
Vernissage: 1. April 2026, 19 Uhr – in Anwesenheit des Fotografen
Täglich 9:00 – 22:00 Uhr
EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80 Rgb.
